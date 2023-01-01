Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.

Веб-сайт: trevor.io

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