Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

DataReportive — это инструмент отчетности для ваших баз данных SQL. Создавайте и отправляйте по электронной почте настраиваемые отчеты с данными своей команде прямо из баз данных.

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