WebCatalog

Explo

Explo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: explo.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой продуктов, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом обеспечивая полное соответствие дизайну вашего продукта. Предоставьте своим пользователям возможность самостоятельно исследовать свои данные, редактируя информационные панели и создавая собственные отчеты с данными для самостоятельного обслуживания.

Категории:

Business
Аналитические платформы
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: explo.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Explo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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