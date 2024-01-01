Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые группы могут добавлять ценную информацию к своему SaaS-продукту за дни, а не месяцы. И быстро и быстро переведите пользователей своих продуктов от данных к решениям.

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Веб-сайт: luzmo.com

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