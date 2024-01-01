Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Apollo в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Apollo — это SaaS-продукт, который автоматизирует внедрение аналитики, позволяя организациям повысить рентабельность инвестиций в цифровую аналитику. Повысьте качество внедрения и производительность своей команды, чтобы вы могли сосредоточиться на использовании данных, которым доверяете, для принятия значимых бизнес-решений.
Используйте Apollo для быстрого и простого перехода на Google Analytics 4 и Adobe Experience Platform или для беспрепятственного постоянного управления вашими реализациями Google Analytics и Adobe Analytics.
Apollo повышает своевременность и точность первичных данных за счет автоматизации:
* Управление аналитической документацией (т. е. спецификация уровня данных, разработка решения и тестовые примеры)
* конфигурация менеджера тегов аналитики
* конфигурация аналитической платформы
* уровень данных и проверка тегов
* интеграция платформы управления согласием
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