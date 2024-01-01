Apollo — это SaaS-продукт, который автоматизирует внедрение аналитики, позволяя организациям повысить рентабельность инвестиций в цифровую аналитику. Повысьте качество внедрения и производительность своей команды, чтобы вы могли сосредоточиться на использовании данных, которым доверяете, для принятия значимых бизнес-решений. Используйте Apollo для быстрого и простого перехода на Google Analytics 4 и Adobe Experience Platform или для беспрепятственного постоянного управления вашими реализациями Google Analytics и Adobe Analytics. Apollo повышает своевременность и точность первичных данных за счет автоматизации: * Управление аналитической документацией (т. е. спецификация уровня данных, разработка решения и тестовые примеры) * конфигурация менеджера тегов аналитики * конфигурация аналитической платформы * уровень данных и проверка тегов * интеграция платформы управления согласием

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Веб-сайт: apolloplatform.com

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