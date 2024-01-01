WebCatalog

Ixkio

Ixkio

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ixkio.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

A full featured NFC Tag management platform for standard and authentication NFC tags. Provides redirect management, direct response and API options for flexible and powerful control. Plans and options for management of tens of tags to hundreds of thousands of tags. Includes QR code support for NFC tag and QR code combined applications. Developed and managed by Seritag, a leading global provider of NFC tags and products

Категории:

Productivity
Системы управления тегами

Веб-сайт: ixkio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ixkio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

Apollo

Apollo

apolloplatform.com

AnyTrack

AnyTrack

anytrack.io

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