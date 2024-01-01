Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для нескольких программ/миссий -Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, редактирование, оперативную обратную связь и отслеживание изменений между версиями -База данных текущих процедур с возможностью запроса -Ручное и автоматизированное представление и возможности процедур - Интегрированная телеметрия, управление и контроль, а также данные о миссии. Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.

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Веб-сайт: epsilon3.io

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