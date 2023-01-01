WebCatalog

PatentPal

PatentPal

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: patentpal.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PatentPal в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Генеративный искусственный интеллект для интеллектуальной собственности. Автоматизируйте механическое написание ваших патентных заявок.

Веб-сайт: patentpal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PatentPal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Opnbx.ai

Opnbx.ai

opnbx.ai

Maket

Maket

maket.ai

Illusion AI

Illusion AI

illusion.ws

Copyrighted

Copyrighted

copyrighted.com

IPSCREENER

IPSCREENER

ipscreener.com

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

Techdirt

Techdirt

techdirt.com

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

TechOctave

TechOctave

techoctave.com

Maritess

Maritess

maritessai.com

Neuralframes

Neuralframes

neuralframes.com

Artisana

Artisana

artisana.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности