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Grammarly

Grammarly

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Веб-сайт: grammarly.com

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Grammarly — американская транснациональная технологическая компания, которая разрабатывает одноименное программное обеспечение — инструмент для цифрового письма на английском языке, использующий искусственный интеллект и обработку естественного языка. Благодаря алгоритмам машинного и глубокого обучения продукт Grammarly предлагает услуги по проверке грамматики, орфографии и обнаружению плагиата, а также рекомендации по ясности письма, краткости, словарному запасу, стилю подачи и тону. Программное обеспечение было впервые выпущено в июле 2009 года в Киеве, Украина. . Штаб-квартира Grammarly находится в Сан-Франциско, а офисы есть в Киеве, Нью-Йорке и Ванкувере.

Веб-сайт: grammarly.com

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