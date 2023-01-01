Приложения, которые обеспечивают интерактивное обучение определенному навыку или предмету. Например: арифметика, алфавит, письмо, раннее обучение и специальное образование, солнечная система, словарный запас, цвета, изучение языка, подготовка к стандартным тестам, география, школьные порталы, дрессировка домашних животных, астрономия, поделки.

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