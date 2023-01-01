Apptio — компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования, составления бюджета и прогнозирования. Услуги Apptio предлагают ИТ-директорам инструменты для управления хранилищем данных, приложениями, энергопотреблением, кибербезопасностью и отчетностью технологических отделов. В 2009 году компания стала первой инвестицией венчурной компании Кремниевой долины Andreessen Horowitz. У компании около 550 клиентов разного размера. 11 ноября 2018 года было объявлено, что Apptio будет приобретена частной инвестиционной компанией Vista Equity Partners за 1,9 миллиарда долларов.

Веб-сайт: apptio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Apptio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.