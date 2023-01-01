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Apptio

Apptio

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Веб-сайт: apptio.com

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Apptio — компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования, составления бюджета и прогнозирования. Услуги Apptio предлагают ИТ-директорам инструменты для управления хранилищем данных, приложениями, энергопотреблением, кибербезопасностью и отчетностью технологических отделов. В 2009 году компания стала первой инвестицией венчурной компании Кремниевой долины Andreessen Horowitz. У компании около 550 клиентов разного размера. 11 ноября 2018 года было объявлено, что Apptio будет приобретена частной инвестиционной компанией Vista Equity Partners за 1,9 миллиарда долларов.

Веб-сайт: apptio.com

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