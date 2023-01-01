HP Inc. — американская многонациональная компания в области информационных технологий со штаб-квартирой в Пало-Альто, Калифорния, которая разрабатывает персональные компьютеры (ПК), принтеры и сопутствующие расходные материалы, а также решения для 3D-печати. Она была образована 1 ноября 2015 года как правопреемник первоначальной Hewlett-Packard после того, как подразделения корпоративных продуктов и бизнес-услуг компании были выделены в новую публичную компанию Hewlett Packard Enterprise.

Веб-сайт: hp.com

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