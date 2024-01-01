Broadcom Inc. — мировой технологический лидер, который проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводников, корпоративного программного обеспечения и решений в области безопасности. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает критически важные рынки, включая облачные технологии, центры обработки данных, сетевое, широкополосное, беспроводное, хранилище, промышленное и корпоративное программное обеспечение. Наши решения включают поставщика услуг и корпоративные сети и хранилища, мобильные устройства и широкополосное подключение, мэйнфреймы, кибербезопасность, а также частную и гибридную облачную инфраструктуру. Broadcom — корпорация штата Делавэр со штаб-квартирой в Пало-Альто, Калифорния.

Веб-сайт: broadcom.com

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