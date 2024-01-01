Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и управлением производственным производством. Программное обеспечение Epicor доступно локально и в виде облачной ERP SaaS (планирование ресурсов предприятия). Epicor предлагает платформы управления бизнесом в качестве отраслевых ERP-решений. Корпорация Epicor Software внедряет инновации, внедряя новые технологии в ERP-систему. Например, Epicor использует промышленный Интернет вещей (IIoT) для подключения машин с датчиками и ПЛК (программируемые логические контроллеры) в цехах в своем Advanced MES (программном обеспечении для управления производством), которое легко интегрируется с системой Epicor ERP (и MRP). . Epicor предоставляет передовое омниканальное программное обеспечение, включая электронную коммерцию, для розничных торговцев.

Веб-сайт: epicor.com

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