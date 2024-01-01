ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Frappe, серверной среды на основе Python. ERPNext — это универсальное программное обеспечение ERP, используемое производителями, дистрибьюторами и сервисными компаниями. Он включает в себя такие модули, как бухгалтерский учет, CRM, продажи, закупки, веб-сайт, электронная коммерция, точки продаж, производство, склад, управление проектами, запасы и услуги. Кроме того, у него есть модули для конкретных областей, таких как школы, здравоохранение, сельское хозяйство и некоммерческие организации. ERPNext является альтернативой NetSuite и QAD и по функциям аналогичен Odoo (ранее OpenERP), Tryton и Openbravo. ERPNext был включен в список ERP FrontRunners компанией Gartner как лидер рынка.

Веб-сайт: erpnext.com

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