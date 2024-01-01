ERP-системы - Самые популярные приложения
Системы планирования ресурсов предприятия (ERP) оптимизируют и управляют повседневными бизнес-операциями в различных отделах, таких как производство, финансы, управление персоналом и цепочка поставок. Примеры включают Oracle Netsuite и SAP ERP. Внедрение ERP предлагает такие преимущества, как автоматизация AP, управление финансами и улучшение ухода за пациентами в здравоохранении. Программное обеспечение ERP упрощает обработку заработной платы, учет рабочего времени и управление запасами, что приводит к повышению производительности и эффективности. Разрушая разрозненность подразделений, ERP-системы обеспечивают безопасный доступ к важным данным и показателям для всех команд. Отчеты в режиме реального времени и аналитические панели информируют пользователей о работе отдела. Ключевые функции ERP-систем обычно включают функции бухгалтерского учета, такие как главная книга и управление денежными средствами, функции управления персоналом, такие как набор персонала и расчет заработной платы, базовые функции управления продажами и клиентами, рабочие процессы закупок, управление запасами и складами, расширенные модули цепочки поставок, производственные модули, а также отчетность и аналитика. Для предприятий с уникальными потребностями ERP-системы могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM, программным обеспечением для автоматизации профессиональных услуг или ERP-системами на основе проектов, чтобы расширить функциональность и обеспечить комплексное представление об операциях.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
MYOB Australia
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Dolibarr
dolibarr.org
Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запас...
MRPeasy
mrpeasy.com
Простое, но мощное облачное программное обеспечение ERP/MRP для производства. Бесшовное управление производством, запасами, клиентами, закупками, финансами и командой.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — это омниканальная система управления розничной торговлей, которая объединяет ваши заказы, инвентарь, финансы, POS и CRM в одном месте.
Exact
exact.com
Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
MYOB New Zealand
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дает производителям возможность подключать, автоматизировать, отслеживать и анализировать каждый аспект своего бизнеса — от цеха до верхнего этажа — для ускорения трансформации бизнеса. Платформа Plex Smart Manufacturing Platform, построенная в облаке, включает в себя MES, ERP, управление цепоч...
Striven
striven.com
Striven — это универсальный пакет программного обеспечения для управления бизнесом, в котором есть все, что нужно вашей организации для успеха.
OpenPro
openpro.com
OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная кон...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum — это программное обеспечение для облачного производства, которое соединяет ваш магазин с реальными данными, чтобы быстрее принимать более обоснованные решения.
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfil is the only ERP designed for eCommerce & wholesale merchants. With the rise in multi-channel commerce, Fulfil was built with the simple idea that merchant operations need to be simplified in order to deliver amazing retail experiences. Fulfil enables businesses to turn their back office opera...
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. ...
Marg ERP
margcompusoft.com
Имея более 1 миллиона довольных пользователей, более 800 центров продаж и поддержки, Marg ERP стала настоящим лидером в упрощении процесса адаптации GST. MARG ERP Ltd. обладает опытом в предоставлении идеальных индивидуальных решений по инвентаризации и бухгалтерскому учету для всех предприятий, чт...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity — это комплексное и настраиваемое решение, которое объединяет в уникальной среде все прикладные области и функции, необходимые для управления бизнесом. Divalto Infinity участвует на всех уровнях вашего бизнеса. Это снижает затраты (например, оптимизацию запасов, подготовку, планиро...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...
KEBS
kebs.ai
KEBS — это бизнес-пакет, созданный для облегчения жизни в сфере профессиональных услуг. Эта современная ERP позволит предприятиям сократить расходы и утечки ресурсов, а также увеличить свою производительность и прибыльность в 10 раз. Организации, независимо от их размера и масштаба, могут оптимизир...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold создан для вас и ваших процессов. Оптимизируйте все процессы, включая учет, производство, инвентаризацию, заказы, электронную коммерцию и доставку, с помощью гибкой системы, созданной специально для ваших операций. Боретесь с отсутствием гибкости и возможностей настройки, предоставляемых к...
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies является частью индийской производственной экосистемы. Мы разработали нашу ERP на основе проблем, обнаруженных в обрабатывающей промышленности. Мы хотим стать облачным ERP-программным обеспечением номер один для ММСП в Азии. Наш продукт помогает владельцам бизнеса и предпринима...
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — это бесплатное интегрированное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) с открытым исходным кодом, разработанное индийской компанией-разработчиком программного обеспечения Frappe Technologies Pvt. Ltd. Он построен на системе баз данных MariaDB с использованием Fr...
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks предлагает простое в использовании приложение для управления бизнесом для малого и среднего бизнеса. Решение OfficeBooks представляет собой предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое сводит к минимуму первоначальные затраты и затраты на инфраструктуру без ущерба для...
Unit4
unit4.com
Unit4 — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение и приложения ERP, а также сопутствующие профессиональные услуги для сотрудников обслуживающих организаций, уделяя особое внимание профессиональным услугам, образованию, гос...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE: TYL) предоставляет интегрированное программное обеспечение и технологические услуги государственному сектору. Комплексные решения Тайлера позволяют местным, государственным и федеральным органам власти работать эффективно и прозрачно с жителями и друг с другом. Объединяя да...
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO — ведущий мировой поставщик программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP), специализирующийся в ключевых отраслях производства и распределения. На протяжении более 40 лет команда специалистов SYSPRO продолжает удовлетворять уникальные потребности отрасли и позволяет кли...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Certinia
certinia.com
Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации п...
IFS
ifs.com
IFS разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение для компаний по всему миру, которые производят и распространяют товары, создают и обслуживают активы, а также управляют операциями, ориентированными на услуги. В рамках нашей единой платформы наши отраслевые продукты изначально свя...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это первый в мире FaaS (FOSS-as-a-service), предназначенный для бизнеса любого размера и предлагающий множество функций, которые помогут вам увеличить доход вашего бизнеса. Это облачная CRM, которая очень масштабируема, поэтому вы можете легко добавлять больше пользователей или функций...