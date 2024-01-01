Veepan ERP

Veepan — это облачное ERP-программное обеспечение для любого бизнеса. Она была зарегистрирована в ноябре 2018 года в Нью-Дели, Индия. Услуги Veepan включают в себя: 1) Программное обеспечение для выставления счетов 2) Управление запасами 3) Бухгалтерский учет 4) Поддержка подачи GST 5) Управление продажами и покупками 6) Управляйте бизнес-расходами 7) Отслеживание платежей 8) Управление клиентами и поставщиками 9) Настройки. Кроме того, Veepan также предоставляет 1) Цифровой маркетинг 2) Создание сайта 3) Бизнес-консультирование

Веб-сайт: veepan.com

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