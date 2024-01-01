Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Поставщик облачного программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия. Функции включают в себя обзоры информационной панели, управление каталогом продуктов, управление пользователями, управление доходами и финансовыми потоками, управление расходами, управление закупками, управление продажами и поставщиками, управление клиентами, управление сотрудниками и запасами, создание отчетов, управление ролями и разрешениями, управление магазинами и т. д. .

Веб-сайт: meroerp.com

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