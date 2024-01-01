Techo ERP — это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия. Этот продукт предназначен для малого и среднего бизнеса в таких отраслях, как производство, розничная торговля и профессиональные услуги. Продукт включает модули для бухгалтерского учета, управления запасами, управления заказами и управления взаимоотношениями с клиентами. Techo ERP предоставляет информационные панели на основе ролей, настраиваемую отчетность и автоматизацию рабочих процессов. Программное обеспечение имеет настраиваемые процессы утверждения и журналы аудита. Techo ERP интегрируется с популярными сторонними приложениями, такими как системы расчета заработной платы, платформы электронной коммерции и платежные шлюзы, через API. Techo ERP требует подключения к Интернету и веб-браузера для доступа к облачной платформе. Поставщик обеспечивает круглосуточную поддержку по телефону, электронной почте и в чате. Есть услуги по внедрению. Techo ERP соответствует нормативным стандартам.

Веб-сайт: techoerp.in

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