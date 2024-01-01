iX ERP

iX ERP

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Веб-сайт: ixerp.net

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iX ERP — это многопользовательское ERP-программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свою деятельность, повысить эффективность и увеличить доходы. Это комплексный набор модулей, который охватывает все основные бизнес-процессы: от финансов и бухгалтерского учета до управления запасами и производства. iX ERP предлагается как полностью управляемый облачный сервис, поэтому предприятия могут быстро и легко начать работу, не беспокоясь об ИТ-инфраструктуре или ее обслуживании.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: ixerp.net

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QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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Deskera

Deskera

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ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

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Acumatica

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weclapp

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Sage Intacct

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