Khaos Control

Khaos Control

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Веб-сайт: khaoscontrol.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Khaos Control — ведущее многоканальное решение. Основная цель компании проста: помогать бизнесу быстро расти, экономя при этом деньги и оптимизируя свои процессы. Управляйте запасами, запасами, счетами, CRM, отчетностью и многим другим с помощью этих надежных и масштабируемых решений. Благодаря интеграции с ведущими курьерскими службами и ключевыми службами интеграции платежей мы объединяем все аспекты ведения бизнеса в одной центральной системе. Khaos Control предоставляет решения для предприятий любого размера — будь то наше флагманское ERP-приложение для Windows Khaos Control или наше ERP-приложение на основе браузера; Облако управления Хаосом.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: khaoscontrol.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Khaos Control, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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