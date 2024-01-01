Имея более 1 миллиона довольных пользователей, более 800 центров продаж и поддержки, Marg ERP стала настоящим лидером в упрощении процесса адаптации GST. MARG ERP Ltd. обладает опытом в предоставлении идеальных индивидуальных решений по инвентаризации и бухгалтерскому учету для всех предприятий, чтобы обеспечить соответствие требованиям GST. Marg ERP — ведущий поставщик программных приложений для GST и ключевой игрок в оказании помощи предприятиям в более плавном переходе на GST. Мы предоставляем программное обеспечение для инвентаризации и бухгалтерского учета, которое оптимизирует бизнес и помогает ему в процессе трансформации GST. Марг всегда верила в повышение ценности и устойчивости постоянно меняющейся бизнес-среды и является ключевым игроком в обслуживании как МСП, так и ММСП. Marg ERP предоставляет комплексное программное обеспечение для расчета заработной платы «HRxpert», которое имеет расширенные функции, такие как программное обеспечение для учета рабочего времени, программное обеспечение для расчета заработной платы, управление отпусками и т. д., помогая предприятиям более плавно перейти на GST.

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