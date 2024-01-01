CentralBOS

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В CBOS мы по-новому понимаем, что значит модернизировать ваши бухгалтерские процессы и системы, создавая ценное хранилище критически важных финансовых данных, работающее в режиме реального времени.
Наша комплексная облачная ERP-система предоставляет специализированные интегрированные модули для важнейших бизнес-функций, включая:
* Управление запасами
* Финансовый менеджмент
* CRM
* Управление заказами
* Кадры и заработная плата
* Управление выездным обслуживанием
Объединение данных этих бизнес-операций и функций бухгалтерского учета в одно решение обеспечивает надежную систему учета для вашей команды, позволяя им принимать более эффективные решения с полной прозрачностью каждого сегмента бизнеса.
Решение CBOS ERP поддержит ваши бухгалтерские и операционные потребности с помощью технологии нового поколения, которая объединяет лучшие отраслевые практики для достижения оптимальных результатов.
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