CentralBOS

CentralBOS

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Веб-сайт: cbos.com

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В CBOS мы по-новому понимаем, что значит модернизировать ваши бухгалтерские процессы и системы, создавая ценное хранилище критически важных финансовых данных, работающее в режиме реального времени. Наша комплексная облачная ERP-система предоставляет специализированные интегрированные модули для важнейших бизнес-функций, включая: * Управление запасами * Финансовый менеджмент * CRM * Управление заказами * Кадры и заработная плата * Управление выездным обслуживанием Объединение данных этих бизнес-операций и функций бухгалтерского учета в одно решение обеспечивает надежную систему учета для вашей команды, позволяя им принимать более эффективные решения с полной прозрачностью каждого сегмента бизнеса. Решение CBOS ERP поддержит ваши бухгалтерские и операционные потребности с помощью технологии нового поколения, которая объединяет лучшие отраслевые практики для достижения оптимальных результатов.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: cbos.com

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

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ECOUNT ERP

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