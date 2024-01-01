ACTouch Technologies является частью индийской производственной экосистемы. Мы разработали нашу ERP на основе проблем, обнаруженных в обрабатывающей промышленности. Мы хотим стать облачным ERP-программным обеспечением номер один для ММСП в Азии. Наш продукт помогает владельцам бизнеса и предпринимателям управлять продажами и покупками. Производство, гарантия, расчетно-кассовый и финансовый контроль. ACTouch, наши облачные ERP-решения, не требуют установки и настройки приложений, поскольку они доступны через Интернет и доступны с ПК, ноутбуков, смартфонов, планшетов и т. д. Приложение доступно 24 x 7, 365 дней в году. Таким образом, нет простоев, нет вирусных или спам-атак, нет инвестиций в оборудование и программное обеспечение, и это экономит много денег для ММСП. Основные особенности продукта AcTouch заключаются в следующем. 1. Основные бизнес-модули: модули счетов, платежей, квитанций, главной книги и инвентаризации. 2. Управление доступом пользователей. Вы можете решить, кому какие меню и элементы управления следует использовать. 3. Финансовый контроль: принцип четырех глаз (ваш клерк вводит транзакцию, и вы можете ее одобрить). Полный контроль финансовых вопросов 4. Единый вход. Если у вас несколько компаний, вы можете получить к ним доступ с помощью единого входа. Нет необходимости в отдельных логинах. 5. Панель мониторинга с финансовыми и биржевыми оповещениями, отчетами о сроках (кто должен вам платить и сколько), отчетами о состоянии банков. 6. Индивидуальные шаблоны для каждого поставщика или клиента (вы сами выбираете, какие шаблоны для кого) 7. Отслеживание запасов на уровне партии. 8. Мультивалютные транзакции и счета-фактуры 9. Доступ с мобильных устройств и планшетов (скоро будет выпущена новая функция) 10. Совместимость с индийским НДС.

Веб-сайт: actouch.com

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