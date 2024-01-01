Manu Online предоставляет специализированное ERP-решение для использования малыми и средними компаниями в сфере поставок материалов и производства. Основанная в 2000 году, мы были одной из первых онлайн-ERP-компаний. Функции включают управление производством и запасами, отслеживание серийных номеров, отслеживание партий для сквозной отслеживания, открытый API, автоматизацию для увеличения объема транзакций, многоэтапную маршрутизацию, планирование и составление графиков производства, MRP в реальном времени, инструменты отчетности и растущий сеть партнерских каналов. Доступна интеграция с системами электронной коммерции и бухгалтерского учета. Manu Online отлично подходит любому производителю из любого сектора, желающему использовать мощное облачное бизнес-приложение, созданное для решения повседневных производственных задач и повышения эффективности в долгосрочной перспективе.

Веб-сайт: manuonline.com

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