Appward

Appward

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: appward.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем 80 приложений в невероятно быстром частном рабочем пространстве, который помогает вам управлять и улучшать каждую функцию в вашей организации, включая управление проектами, CRM, управление сотрудниками, операции, качество, производство и цепочку поставок.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций
ERP-системы

Веб-сайт: appward.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Appward, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Workday

Workday

workday.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Socket

socket.dev

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