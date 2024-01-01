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ConverSight

ConverSight

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Веб-сайт: conversight.ai

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ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя идеи и рекомендации с использованием методов машинного обучения. С помощью ConverSight компании могут внедрять искусственный интеллект в свои методы планирования реагирования, что обеспечивает большую точность, более четкое принятие решений и более плавное время реакции, что в конечном итоге снижает затраты и радикально улучшает функционирование цепочки поставок. ConverSight действует как башня управления цепочкой поставок, помогая предприятиям оптимизировать операции, минимизировать сбои и решать критические проблемы в режиме реального времени. Бизнес-помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предлагает предприятиям большую прозрачность данных и аналитическую информацию, позволяющую активно совершенствовать свои цепочки поставок и принимать другие точные и обоснованные решения.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: conversight.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ConverSight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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