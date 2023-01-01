Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заблаговременно предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и ​​автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облако и Anodot для анализа платежей, чтобы помочь сократить отходы в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов, ее штаб-квартиры находятся в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.

Веб-сайт: anodot.com

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