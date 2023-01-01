Arnica — это основанная на поведении платформа безопасности цепочки поставок программного обеспечения для DevOps. Arnica активно защищает вашу цепочку поставок программного обеспечения, автоматизируя повседневные операции по обеспечению безопасности и предоставляя разработчикам возможность обеспечить безопасность без риска или снижения скорости.

Веб-сайт: arnica.io

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