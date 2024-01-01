JFrog

JFrog

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Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирована со всеми пакетными технологиями и инструментами, составляющими цепочку поставок программного обеспечения. Организации получают выгоду от полной прослеживаемости любого типа среды выпуска и развертывания, включая модели машинного обучения, программное обеспечение, работающее на периферии, и программное обеспечение, развернутое в производственных центрах обработки данных.
Категории:
Software Development
MLOps Platforms

Веб-сайт: jfrog.com

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Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

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