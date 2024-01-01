OpenPro

OpenPro

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OpenPro — лидер в области лицензированного программного обеспечения ERP (планирование ресурсов предприятия) с открытым исходным кодом. Программные решения OpenPro ERP предоставляют гибкую, масштабируемую и полнофункциональную систему управления для малого бизнеса и крупных корпораций. Модульная конструкция системы обеспечивает максимальную гибкость для клиентов. OpenPro может служить экономичной системой учета для малого бизнеса и имеет полнофункциональное программное обеспечение для учета на производстве. OpenPro обладает самыми современными возможностями, необходимыми для программного обеспечения для электронной коммерции, а также является проверенным поставщиком программного обеспечения для цепочек поставок. За последние 10 лет программное обеспечение OpenPro было написано на PHP с открытым исходным кодом и с использованием открытой архитектуры (работает на любом оборудовании и базе данных SQL). Благодаря расширенным функциям OpenPro, таким как обработка изображений документов; зеленые безбумажные рабочие процессы; встроенное штрих-кодирование; интегрированные телефонные системы; OCR-чтение транзакций XML; Благодаря многочисленным языковым и валютным возможностям мы сэкономили нашим клиентам миллионы долларов за счет повышения операционной эффективности. Программное обеспечение можно развернуть как «Программное обеспечение как услуга» (SAAS), ASP или запустить на вашем сервере. OpenPro предлагает программные решения для бизнеса для каждой компании, которая ищет большую ценность и больше возможностей в своем программном решении ERP.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: openpro.com

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