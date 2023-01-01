WebCatalog
Infinity ECM

Infinity ECM

en.infinityecm.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Infinity ECM в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Infinity ECM — это отмеченная наградами платформа управления бизнесом, которая обеспечивает быструю цифровую трансформацию ИТ-предприятий и включает в себя более 15 полностью интегрированных системных модульных подсистем, необходимых каждому современному бизнесу. Объединяет в одной платформе и одном интерфейсе такие решения, как: CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM. Платформа Infinity ECM выиграла престижную премию EuroCloud Europe Award как лучшая европейская система за 2017 год.

Веб-сайт: infinityecm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Infinity ECM, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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