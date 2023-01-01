Infinity ECM — это отмеченная наградами платформа управления бизнесом, которая обеспечивает быструю цифровую трансформацию ИТ-предприятий и включает в себя более 15 полностью интегрированных системных модульных подсистем, необходимых каждому современному бизнесу. Объединяет в одной платформе и одном интерфейсе такие решения, как: CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM. Платформа Infinity ECM выиграла престижную премию EuroCloud Europe Award как лучшая европейская система за 2017 год.

Веб-сайт: infinityecm.com

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