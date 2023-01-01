WebCatalog
WinWeb

WinWeb

winweb.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для WinWeb в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

WinWeb предоставляет универсальную SaaS-платформу для малого и среднего бизнеса. Специализированная платформа ERP, которая включает в себя такие модули, как: CRM, конвейер продаж, бухгалтерский учет, служба поддержки, контроль запасов, ePOS и многое другое. WinWeb в первую очередь фокусируется на оптовой торговле, сфере услуг и розничной торговле. От 49 долларов США в минуту за приложение или 99 долларов США в минуту за весь пакет, адаптированный к вашим потребностям. WinWeb предоставляет услуги по запуску ERP и обучение, которые помогут вам приступить к работе. Сюда входит помощь с импортом данных, перемещением систем и обучением персонала.

Веб-сайт: winweb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WinWeb, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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