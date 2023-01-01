WinWeb предоставляет универсальную SaaS-платформу для малого и среднего бизнеса. Специализированная платформа ERP, которая включает в себя такие модули, как: CRM, конвейер продаж, бухгалтерский учет, служба поддержки, контроль запасов, ePOS и многое другое. WinWeb в первую очередь фокусируется на оптовой торговле, сфере услуг и розничной торговле. От 49 долларов США в минуту за приложение или 99 долларов США в минуту за весь пакет, адаптированный к вашим потребностям. WinWeb предоставляет услуги по запуску ERP и обучение, которые помогут вам приступить к работе. Сюда входит помощь с импортом данных, перемещением систем и обучением персонала.

Веб-сайт: winweb.com

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