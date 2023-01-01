WebCatalog
Desku

Desku

console.desku.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Desku в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Программное обеспечение службы поддержки для приятного обслуживания клиентов. Произведите революцию в общении с клиентами с помощью единой омниканальной платформы на базе искусственного интеллекта, предоставляющей персонализированный и адаптированный опыт для каждого уникального бизнеса.

Веб-сайт: desku.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Desku, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bloomreach

Bloomreach

tools.bloomreach.com

Enablex

Enablex

portal.enablex.io

Tactful

Tactful

dashboard.tactful.ai

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

Bling Cloud

Bling Cloud

bling.cloud

Emplifi

Emplifi

app.emplifi.io

Iterable

Iterable

app.iterable.com

BoldDesk

BoldDesk

app.bolddesk.com

Insider

Insider

inone.useinsider.com

ZaiConversations

ZaiConversations

conversations.zailab.com

tiledesk

tiledesk

panel.tiledesk.com

listingcopy.ai

listingcopy.ai

listingcopy.ai

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности