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ZaiConversations

ZaiConversations

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zailab.com

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Zailab — это интеллектуальное облачное омниканальное коммуникационное решение, предназначенное для малых и средних контакт-центров. Программное обеспечение использует искусственный интеллект для интеллектуальной маршрутизации и определения приоритетности вызовов, а также предоставляет интегрированные инструменты оценки качества и управления персоналом.

Веб-сайт: zailab.com

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