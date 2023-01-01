ZaiConversations

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Zailab — это интеллектуальное облачное омниканальное коммуникационное решение, предназначенное для малых и средних контакт-центров. Программное обеспечение использует искусственный интеллект для интеллектуальной маршрутизации и определения приоритетности вызовов, а также предоставляет интегрированные инструменты оценки качества и управления персоналом.

Веб-сайт: zailab.com

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