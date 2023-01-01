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Firmao CRM

Firmao CRM

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Веб-сайт: firmao.net

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Firmao — это онлайн-программа CRM. Он предназначен для малых и средних производственных, сервисных и торговых компаний и внедряется в компаниях, где требуется контакт с потенциальными клиентами или постоянными подрядчиками. Внедрение CRM Firmao происходит легко и быстро. Это занимает около 1-2 недель.

Веб-сайт: firmao.net

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