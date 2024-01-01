Sellular — это платформа для вовлечения продаж, предназначенная для быстрорастущего и среднего бизнеса. Благодаря Sellular SDR и AE могут быстрее заключать больше сделок. Руководители могут быть спокойны, зная, что они собирают все необходимые для бизнеса данные в Salesforce CRM и получают полную прозрачность всех своих сделок. Испытайте платформу, которую легко внедрить, которая имеет гибкие договорные условия, отличные цены и феноменальное обслуживание клиентов.

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Веб-сайт: sellular.com

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