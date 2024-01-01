flex.bi — это система бизнес-аналитики и отчетности, это гибкий и простой способ анализа и визуализации прогресса вашей компании. Инструмент бизнес-аналитики, который помогает собрать все данные вашей компании в одном месте, сэкономить время на ручном управлении данными, быстрее принимать решения и мотивировать вашу команду для более эффективного достижения целей. Подходит для: малых и средних предприятий в любой области, у которых данные находятся в разных местах (системы ERP, Excel или другие файлы) и которым нужен инструмент для объединения всех данных в одном месте, их визуализации и подготовки к анализу. Обзор цен на flex.bi: цена на flex.bi начинается от 35 евро в месяц. flex.bi предлагает бесплатную пробную версию. Дополнительную информацию о ценах см. ниже https://flex.bi/pricing/.

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Веб-сайт: flex.bi

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