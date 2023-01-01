У самых быстрорастущих компаний нет месяцев на внедрение программного обеспечения CRM. Вот почему мы создали Upsales. Быстро доставить продукт, дающий превосходные результаты. Имея более 1800 клиентов, Upsales превратилась в самую быстрорастущую платформу продаж и маркетинга для B2B. Мы помогаем вам находить новых потенциальных клиентов, заключать больше сделок и расширять число существующих клиентов. Ключевые особенности: - Раскройте возможности дополнительных продаж - Знайте, когда и где заключить сделку - Продавайте с помощью интеллектуальных планов действий - Получайте рекомендации на основе искусственного интеллекта - Используйте связи в корпоративном генеалогическом древе - Устанавливайте цели на основе данных с точностью на основе искусственного интеллекта - Создавайте Контакты на уровне совета директоров. Создавайте формы, шаблоны и рабочие процессы автоматизации маркетинга. Усовершенствуйте свои идеи с помощью нашего мощного инструмента бизнес-аналитики.

Веб-сайт: upsales.com

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