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Crossing Minds

Crossing Minds

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: crossingminds.com

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Crossing Minds is the smartest platform powering perceptive recommendations that drive online discovery and engagement. Founded and led by world-renowned AI pioneers and powered by the latest advances in deep learning, Crossing Minds instantly delivers precise, session-based recommendations that don’t infringe on or jeopardize customer privacy. We help businesses engage their customers. We help people discover products they love. We help turn curiosity into loyalty.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации
Personalization Engines

Веб-сайт: crossingminds.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crossing Minds, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

braze.com

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