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Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции расширяет возможности онлайн-покупок, адаптируя его к индивидуальным потребностям потребителей. Отслеживая поведение пользователей в режиме реального времени по различным каналам, это программное обеспечение предоставляет персонализированные сообщения, которые помогают пользователям находить и приобретать продукты или услуги. Маркетологи и специалисты в области электронной коммерции используют это программное обеспечение для увеличения онлайн-продаж. Обычно программное обеспечение для персонализации электронной коммерции предлагается как отдельное решение, которое интегрируется с платформами электронной коммерции, программным обеспечением для корзин покупок и системами управления информацией о продуктах (PIM). Кроме того, некоторые поставщики комбинируют его с программным обеспечением для электронной торговли или программным обеспечением для многоканальной розничной торговли для более комплексного подхода.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Drip

Drip

drip.com

Создавайте персонализированный клиентский опыт, увеличивайте доход и поднимите свою маркетинговую стратегию на новый уровень с помощью Drip.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.

Spott

Spott

spott.ai

Создавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздав...

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

Больше каналов. Больше клиентов. Больше продаж. Продавайте и оказывайте поддержку везде, где находятся ваши клиенты, и управляйте всем прямо из MyAlice.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...

Moosend

Moosend

moosend.com

Самое простое программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизации. Moosend — это самое простое и современное решение для предоставления услуг электронного маркетинга и автоматизации, которые способствуют реальному росту доходов.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.

Recombee

Recombee

recombee.com

Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...

Digioh

Digioh

digioh.com

Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бе...

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которые получают минимальную помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейст...

Syte

Syte

syte.ai

Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Обеспечьте персонализированный опыт и быстрые результаты. Бренды электронной коммерции и гостиничного бизнеса. ИИ, который конвертирует. Масштабируйте свой бизнес с помощью Aidaptive. ИИ, который конвертирует.

Beamer

Beamer

getbeamer.com

Анонсируйте новые функции, последние обновления, важные новости и многое другое с помощью готового центра уведомлений и инструмента журнала изменений в качестве услуги. Попробуйте бесплатно.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Обеспечьте тот опыт покупок и результаты, которые ожидают ваши покупатели. Возьмите под свой контроль и выйдите за рамки релевантности. Делайте то, что ваша платформа не позволяет вам делать.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовы...

Poltio

Poltio

poltio.com

Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать ... Показать больше OI при создании сегмент...

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

Findify

Findify

findify.io

Findify — это платформа персонализации поиска и обнаружения, основанная на данных и машинном обучении. Создан для сайтов электронной коммерции для ускорения роста.

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

TxtCart is trusted by 3,000+ Shopify and Shopify Plus stores. We offer eCommerce businesses the ability to grow sales, and relationships with customers through conversational text marketing. Using TxtCart, your team will be able to grow a compliant subscriber list, leverage your store’s historical S...

Experro

Experro

experro.com

Experro — это идеальная платформа цифрового опыта, которая может предоставить каждому посетителю быстрый, персонализированный и запоминающийся опыт электронной коммерции. Эта полностью управляемая платформа является полностью компонуемой и включает в себя Headless CMS, Visual Site Builder, AI-поиск ...

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa.com — это ведущая платформа социальной коммерции, предназначенная для автоматического импорта интернет-магазинов в Facebook, при этом они полностью настраиваются в соответствии как с ареной Facebook, так и с внешним видом оригинального бренда.

Hello Retail

Hello Retail

helloretail.com

Программное обеспечение для персонализации электронной коммерции Hello Retail увеличит средний размер корзины, привлечет больше клиентов и повысит их лояльность. Hello Retail персонализирует ваш интернет-магазин, показывая нужный товар нужному покупателю в нужное время. Hello Retail создает персонал...

Fresh Relevance

Fresh Relevance

freshrelevance.com

Fresh Relevance — это универсальная платформа персонализации, которая помогает коммерческим предприятиям обеспечивать повышение доходов на веб-сайтах, в приложениях, электронной почте, SMS и рекламе — никаких технических знаний не требуется. Платформа экономит ваше время, повышает конверсию и интегр...

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity является одним из ведущих поставщиков интеллектуальной персонализации электронной коммерции и предоставляет идеальное решение для бизнеса, будь то B2C или B2B, для увеличения онлайн-доходов, средней стоимости заказа, коэффициента онлайн-конверсии, а также для создания базы данных лояльны...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает ваши коэффициенты конверси...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...

AX Semantics

AX Semantics

ax-semantics.com

AX Semantics предлагает масштабируемое программное обеспечение для автоматизации работы с текстами электронной коммерции, которое решает проблемы, с которыми сегодня сталкиваются группы по работе с контентом в компаниях электронной коммерции. Поскольку программное обеспечение основано на преобразова...

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54s Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о произв...

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает упростить процесс роста электронной коммерции, помогая вам узнать, как увеличить пожизненную ценность клиента. Для достижения этой цели Segmentify предлагает ряд функций, включая решения для персонализации, такие как рекомендаци...

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds — это умнейшая платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые стимулируют онлайн-обнаружение и взаимодействие. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубоког...

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...

Rejoiner

Rejoiner

rejoiner.com

Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас делать все своими руками, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejo...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...

AddShoppers

AddShoppers

addshoppers.com

В AddShoppers мы стремимся стать надежной платформой цифровой коммерции для брендов и покупателей; известен тем, что создает восхитительные впечатления, которые экономят людям время и деньги. Наш продукт SafeOpt охватывает сеть из более чем 175 миллионов покупателей, позволяя брендам отправлять в 3–...

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