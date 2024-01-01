LiftIgniter helps companies benefit from real-time machine learning-based recommendations natively in their digital properties (web, mobile, email, push, etc). Our technology is comparable with what the leading Web properties (Youtube, Amazon, etc) have built for their sections like “Recommended for you” or “You might like.

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