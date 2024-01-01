WebCatalog

LiftIgniter

LiftIgniter

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: liftigniter.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LiftIgniter в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

LiftIgniter helps companies benefit from real-time machine learning-based recommendations natively in their digital properties (web, mobile, email, push, etc). Our technology is comparable with what the leading Web properties (Youtube, Amazon, etc) have built for their sections like “Recommended for you” or “You might like.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: liftigniter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LiftIgniter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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Notificare

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Omniengage

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Interview Query

interviewquery.com

Zerotomastery

Zerotomastery

zerotomastery.io

MicMonster

MicMonster

micmonster.com

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

ALX Africa

ALX Africa

alxafrica.com

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