Collato
app.collato.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Collato в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: collato.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Collato, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Project.co
project.co
Optimo
askoptimo.com
Kantree
kantree.io
Yahoo Search
search.yahoo.com
Plus
app.plusdocs.com
bundleIQ
app.bundleiq.com
DocSales
web.docsales.com
DragonGlass
app.dragonglass.me
Framer Community
framer.community
DocsBot
docsbot.ai
Lollipopai
alpha.lollipopai.com
Lazada Seller Center Indonesia
sellercenter.lazada.co.id