Банк Miners & Merchants Bank был основан 10 июня 1902 года тремя местными бизнесменами для обслуживания городских торговцев и горняков. Мы остаемся небольшим местным банком, ориентированным на сообщество, который занимается обслуживанием клиентов и желает лично обслуживать наших клиентов. Наши клиенты — это люди, а не просто цифры. Мы стремимся к хорошему обслуживанию клиентов — это наша цель.

Веб-сайт: minersandmerchantsbank.com

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