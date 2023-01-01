Amplenote — это приложение для создания заметок и составления списков дел, созданное, чтобы помочь пользователям лучше мыслить и GSD. Фокус: безопасность, простота и удобство для клиентов.

Веб-сайт: amplenote.com

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