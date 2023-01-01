WebCatalog
Amplenote

Amplenote

amplenote.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Amplenote в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Amplenote — это приложение для создания заметок и составления списков дел, созданное, чтобы помочь пользователям лучше мыслить и GSD. Фокус: безопасность, простота и удобство для клиентов.

Веб-сайт: amplenote.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Amplenote, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Notabase

Notabase

notabase.io

xTiles

xTiles

xtiles.app

Lanes

Lanes

lanes.io

Bangle.io

Bangle.io

app.bangle.io

RemNote

RemNote

remnote.com

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

Airgram

Airgram

app.airgram.io

Notebook

Notebook

accounts.zoho.com

Zerodha Kite

Zerodha Kite

kite.zerodha.com

Ambient

Ambient

app.ambient.us

TalkNotes

TalkNotes

talknotes.io

Notebase

Notebase

notabase.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности