Превратите беспорядочные мысли в практические заметки. Быстрый. ИИ №1. приложение для голосовых заметок Превратите часы заметок в минуты. Просто говорите, и позвольте ИИ расшифровать, очистить и структурировать ваш голос.

Веб-сайт: talknotes.io

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