Video Highlight — это самый быстрый способ подводить итоги и делать заметки из видео. Video Highlight — инструмент для обобщения видео и создания заметок с помощью искусственного интеллекта. Быстро подводите итоги и делайте заметки из видео.

Веб-сайт: videohighlight.com

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