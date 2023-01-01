Встречайте Planrow, инструмент для управления задачами и ведения заметок, который поможет планировать свой день, неделю, месяц и год. Он разработан и создан, чтобы помочь вам завершить ваши большие планы, сформулировав и организовав более мелкие шаги, которые вам нужно предпринять для их достижения. Типичный простой список дел приводит к тому, что вы недостаточно продумываете будущее и не делаете осмысленного движения вперед. Planrow обеспечивает прогрессивный рабочий процесс планирования, благодаря чему ваши повседневные задачи будут глубокими и эффективными. Обычный рабочий процесс ведения заметок и работы с базой знаний делает нас склонными к бесполезному накоплению знаний и чрезмерному планированию. Planrow обеспечивает совместимость задач и заметок, чтобы помочь вам воплотить свои идеи в жизнь. Объединив ваши долгосрочные заметки и текущие задачи, Planrow помогает вам планировать свое время с позиции всестороннего мышления. Это поможет вам принять меры в отношении того, что имеет решающее значение, для последовательного и целенаправленного выполнения.

Веб-сайт: planrow.com

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