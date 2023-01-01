Наконец, гораздо лучшая альтернатива Evernote для заметок, которая серьезно относится к вашей конфиденциальности, синхронизируется с неограниченным количеством устройств (бесплатно) и снова упрощает создание заметок.

Веб-сайт: notesnook.com

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