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Sticky Notes

Sticky Notes

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Веб-сайт: onenote.com

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Sticky Notes — это приложение для заметок на рабочем столе, включенное в Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Приложение загружается быстро и позволяет пользователям быстро делать заметки, используя окна, похожие на стикеры, на рабочем столе. Приложение Sticky Notes появилось в Windows XP Tablet Edition в 2002 году и было включено в состав Windows Vista в качестве гаджета для боковой панели Windows. По данным Microsoft, по состоянию на апрель 2016 года насчитывалось восемь миллионов пользователей Sticky Notes в месяц. Он встроен в Outlook.com и Microsoft Teams.

Веб-сайт: onenote.com

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